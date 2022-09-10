В ООН підтвердили понад 14 тисяч жертв серед цивільного населення у війні РФ проти України

Моніторингова місія ООН з прав людини станом на 9 вересня перевірила і підтвердила дані 14 059 жертв серед цивільного населення внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

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Про це повідомила голова Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні Матільда Богнер.

"Станом на сьогодні нами перевірено та підтверджено 14 059 жертв серед цивільного населення. Унаслідок бойових дій загинули 5767 цивільних осіб, 8292 дістали поранень", - зауважила Богнер.

Вона підкреслила, що фактичні цифри, ймовірно, є набагато більшими.

Крім того, від 24 лютого Місія ООН підтвердила, що принаймні 416 осіб стали жертвами свавільних затримань і насильницьких зникнень на територіях, окупованих Російською Федерацією, або на територіях, контрольованих на той час російськими військовими та пов’язаними з ними озброєними групами. З них 16 було знайдено мертвими, 166 звільнено.

Крім того, в ООН зафіксували низку порушень щодо військовополонених.

"Нам було надано безперешкодний доступ до місць інтернування та тримання під вартою на території, яка контролюється Урядом України. Однак Російська Федерація не надала доступу до військовополонених, які утримуються на її території або на території, що перебуває під її окупацією, зокрема в районах, що контролюються її збройними силами та пов’язаними озброєними групами", - зазначила Богнер.

За її словами, це спричиняє ще більше занепокоєння, оскільки ООН було зафіксовано, що військовополонені, які перебували в полоні Російської Федерації та трималися під вартою Збройними силами Російської Федерації або пов’язаними озброєними групами, зазнавали катувань і жорстокого поводження, а в деяких місцях несвободи не забезпечено нележне харчування, доступ до питної води, медичної допомоги.

"Ми отримали інформацію про жахливу ситуацію щодо стану здоров’я українських військовополонених, які ув’язнені у виправній колонії біля Оленівки. Повідомляється, що багато з них хворіють на інфекційні захворювання, зокрема гепатит А та туберкульоз. Ми також зафіксували багато випадків, коли українським військовополоненим не дозволяли повідомити про їхній полон, місцеперебування та стан здоров’я. Тому сім'ї полонених солдатів відчайдушно шукають інформацію, оскільки вони позбавлені права знати, що сталося з їхніми близькими", - підкреслила Богнер.

Нагадаємо, Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеріш вирішив направити місію з виявлення та встановлення фактів трагедії в колонії в окупованому селищі Оленівка Донецької області.

Після масштабного вбивства українських військових полонених в Оленівці російська пропаганда розпочала кампанію, основна ціль якої була — звинуватити Україну в трагедії. Американський телеканал CNN провів розслідування та отримав докази, які спростовують версію росіян.