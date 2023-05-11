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Общество
Дата публикации

В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)

В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото: ПРООН

В Мукачево Закарпатской области открыли интеграционный хаб "Платформа совместных действий", призванный способствовать более активному вовлечению внутренне перемещенных лиц в процессы принятия решений в принимающей общине. Об этом сообщает Программа развития ООН в Украине.

Отмечается, что именно на Закарпатье сейчас зарегистрировано больше всего внутренних переселенцев в расчете на численность обычного населения: в общей сложности 147 тысяч, в том числе в Мукачево - 39 тысяч (при том, что на начало 2022 года население города официально оценивалось в 85,6 тысячи жителей).

Реализация проекта, инициированного ОО "Мариупольский союз молодежи", стала возможна благодаря поддержке Европейского союза, ПРООН в Украине и Агентства ООН по делам беженцев.

Интеграционный хаб будет работать на базе Центра общественности и национальных культур. ПРООН выделила 90 тысяч долларов на проведение капитальных ремонтных работ и 15 тысяч долларов на подготовку персонала хаба. В то же время УВКБ ООН предоставило 30 тысяч долларов на закупку мебели и технического оборудования.

"В ответ на разрушительные последствия полномасштабного вторжения РФ в Украину "Мариупольский союз молодежи", переместив свою общественную деятельность в Закарпатье, создал культурный хаб - многофункциональное пространство для жителей общины. На базе хаба в партнерстве с ГО Neeka будут проходить профессиональные тренинги и обучающие семинары", – говорится в сообщении.

Фото 2 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 3 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 4 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 5 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 6 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 7 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 8 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 9 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 10 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 11 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 12 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 13 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 14 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 15 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 16 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 17 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 18 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 19 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 20 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 21 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 22 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 23 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 24 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 25 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 26 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 27 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 28 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 29 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 30 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 31 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 32 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 33 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 34 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 35 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 36 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 37 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 38 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 39 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 40 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 41 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 42 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 43 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 44 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 45 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 46 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 47 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 48 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 49 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 50 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 51 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 52 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 53 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 54 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 55 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 56 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 57 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 58 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 59 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 60 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 61 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 62 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 63 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 64 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 65 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 66 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 67 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 68 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 69 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 70 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)
Фото 71 — В переполненном переселенцами Мукачево открыли хаб для их интеграции в общину (ФОТО)

Хаб также станет удобной площадкой для создания совместных инициатив среди представителей местных и перемещенной общин, частного сектора и местных властей. Таким образом, он будет способствовать продвижению социальной сплоченности и ускорять рост и устойчивое развитие Мукачево и близлежащих общин.

Как подчеркнул заместитель постоянного представителя ПРООН в Украине Христофорос Политис, хаб станет удобной площадкой для усиления инклюзии и более широкого привлечения жителей общины к процессам принятия решений в Мукачево, призван создать благоприятную среду для укрепления социальной сплоченности между принимающими общинами и перемещенными лицами, частными предприятиями и общественными организациями, продемонстрировав положительное влияние совместной деятельности на процессы внутри общества.

Представительница УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм-Биллинг отметила, что целью деятельности хаба является создание комфортного пространства, где местные из Мукачево и люди, покинувшие свои дома и нашедшие более безопасную пристанище в этом обществе, могут лучше узнать друг друга, овладеть новыми навыками и способствовать благополучию общины, где они живут.

"Я лично очень поддерживаю подход, по которому мы не рассматриваем людей, которые были вынуждены покинуть свои дома и нашли здесь безопасное убежище, как ВПЛ или беженцев. Их тепло принимают в общине и поощряют активно приобщаться к общественной жизни уже как полноценных ее членов, которые своими навыками создают новые возможности и помогают развивать общину, двигаясь к светлому будущему", - указала она.

Напомним также, что в апреле Кабинет министров образовал Координационный штаб по вопросам обеспечения реализации прав и свобод внутренне перемещенных лиц, который должен заботиться о социализации и интеграции ВПЛ в принимающих общинах.

Автор:
Тимофей Беспятов