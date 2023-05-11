В переповненому переселенцями Мукачеві відкрили хаб для їхньої інтеграції в громаду (ФОТО)

У Мукачеві Закарпатської області відкрили інтеграційний хаб "Платформа спільних дій", покликаний сприяти активнішому залученню внутрішньо переміщених осіб до процесів прийняття рішень у приймаючій громаді. Про це повідомляє Програма розвитку ООН в Україні.

Зазначається, що саме на Закарпатті зараз зареєстровано найбільше внутрішніх переселенців у розрахунку на чисельність звичайного населення: загалом 147 тисяч, а у Мукачеві - 39 тисяч (при тому, що на початок 2022 року населення міста офіційно оцінювалося в 85,6 тисячі жителів).

Реалізація проєкту, ініційованого ГО "Маріупольська спілка молоді", стала можливою завдяки підтримці Європейського союзу, ПРООН в Україні та Агентства ООН у справах біженців.

Інтеграційний хаб працюватиме на базі Центру громадськості та національних культур. ПРООН виділила 90 тисяч доларів на проведення капітальних ремонтних робіт та 15 тисяч доларів на підготовку персоналу хабу. Водночас УВКБ ООН надало 30 тисяч доларів на закупівлю меблів та технічного обладнання.

"У відповідь на руйнівні наслідки повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Маріупольська спілка молоді", перемістивши свою громадську діяльність до Закарпаття, створила культурний хаб — багатофункціональний простір для жителів громади. На базі хабу в партнерстві з ГО Neeka проходитимуть професійні тренінги та навчальні семінари для молоді", - йдеться в повідомленні.

Хаб також стане зручним майданчиком для створення спільних ініціатив серед представників місцевої та переміщеної громад, приватного сектору та місцевої влади. Таким чином він сприятиме просуванню соціальної згуртованості та прискорюватиме зростання та сталий розвиток Мукачева та прилеглих громад.

Як підкреслив заступник постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс, хаб стане зручним майданчиком для підсилення інклюзії та ширшого залучення жителів громади до процесів прийняття рішень в Мукачеві, покликаний створити сприятливе середовище для зміцнення соціальної згуртованості між приймаючими громадами та переміщеними особами, приватними підприємствами та громадськими організаціями, продемонструвавши позитивний вплив спільної діяльності на процеси всередині громади.

Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм-Біллінг зазначила, що метою діяльності хабу є створення комфортного простору, де місцеві з Мукачева та люди, які покинули свої домівки та знайшли безпечніший прихисток у цій громаді, можуть краще пізнати одне одного, опанувати нові навички та сприяти добробуту громади, де вони нині мешкають.

"Я особисто дуже підтримую підхід, за якими ми не розглядаємо людей, які були змушені покинути свої домівки та знайшли тут безпечний прихисток, як ВПО чи біженців. Натомість їх тепло приймають в громаді та заохочують активно долучатися до громадського життя вже як повноцінних її членів, які своїми навичками створюють нові можливості та допомагають розвивати громаду, рухаючись до світлого майбутнього", - вказала вона.

Нагадаємо також, що у квітні Кабінет міністрів утворив Координаційний штаб з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, який має опікуватися питанням соціалізації й інтеграції ВПО у приймаючих громадах.