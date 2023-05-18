В пригороде Киева прогремят взрывы

Киевская городская военная администрация предупреждает о взрывах в пригороде Киева, которые услышат жители 18 мая - говорится в сообщении КМВА.

Но местные власти призывают не волноваться, ведь звуки будут вызваны работой саперов.

"Сегодня в Бучанском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", - предупредили в КМВА.

Напомним, в мае вблизи населенного пункта Наливайковка в Киевской области взорвали ракету от переносного зенитно-ракетного комплекса, обнаруженную накануне.

Отметим, в ночь на 18 мая страна-агрессор РФ в девятый раз с начала мая атаковала Киев. Враг задействовал крылатые ракеты и дроны. Все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены.

Предварительно зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы.