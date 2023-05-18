У передмісті Києва пролунають вибухи

Київська міська військова адміністрація попереджає про вибухи в передмісті Києва, які почують жителі 18 травня - йдеться в повідомленні КМВА.

Втім місцева влада закликає не хвилюватися, адже звуки будуть спричинені роботою саперів.

“Сьогодні, у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети”, - попередили в КМВА.

Нагадаємо, в травні поблизу населеного пункту Наливайківка в Київській області підірвали ракету від переносного зенітно-ракетного комплексу, яку виявили напередодні.

Зазначимо, у ніч на 18 травня країна-агресор РФ вдев’яте від початку травня атакувала Київ. Ворог задіяв крилаті ракети та дрони. Усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені.

Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському та Дарницькому районах столиці.