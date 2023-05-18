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У передмісті Києва пролунають вибухи
Київська міська військова адміністрація попереджає про вибухи в передмісті Києва, які почують жителі 18 травня - йдеться в повідомленні КМВА.
Втім місцева влада закликає не хвилюватися, адже звуки будуть спричинені роботою саперів.
“Сьогодні, у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети”, - попередили в КМВА.
Нагадаємо, в травні поблизу населеного пункту Наливайківка в Київській області підірвали ракету від переносного зенітно-ракетного комплексу, яку виявили напередодні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, у ніч на 18 травня країна-агресор РФ вдев’яте від початку травня атакувала Київ. Ворог задіяв крилаті ракети та дрони. Усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені.
Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському та Дарницькому районах столиці.