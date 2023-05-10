У Київській області та самій столиці можуть чути вибухи - влада назвала причину

Сьогодні, 10 травня, жителі Києва та області можуть чути вибухи. Такі звуки будуть спричинені роботою саперів. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація в Telegram.

Тож в ОВА закликали українців зберігати спокій, адже роботи планові.

“Увага! У Бучанському районі може бути чутно звуки вибухів. Сьогодні, 10 травня, у деяких громадах району проведуть роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів”, - написали представники Київської ОВА.

Як відомо, у ніч на 9 травня армія країни-агресора РФ здійснила п’яту повітряну атаку на Київ із початку травня. ППО збила півтора десятка ворожих ракет. У Голосіївському та Шевченківському районах столиці зафіксували падіння уламків.

Нагадаємо, минулої середи поблизу населеного пункту Наливайківка в Київській області підірвали ракету від переносного зенітно-ракетного комплексу, яку виявили напередодні.

Зазначимо, у квітні на території Ольшаницького родовища гранітів проводили вибухові роботи.