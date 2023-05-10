- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В Киевской области и самой столице могут слышать взрывы - власти назвали причину
Сегодня, 10 мая, жители Киева и области могут слышать взрывы. Такие звуки будут вызваны работой саперов. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram.
Так что в ОВА призвали украинцев сохранять спокойствие, ведь работы плановые.
"Внимание! В Бучанском районе могут быть слышны звуки взрывов. Сегодня, 10 мая, в некоторых общинах района проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов”, – написали представители Киевской ОВА.
Как известно, в ночь на 9 мая армия страны-агрессора РФ совершила пятую воздушную атаку на Киев с начала мая. ПВО сбило полтора десятка вражеских ракет. В Голосеевском и Шевченковском районах столицы зафиксировали падение обломков.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в прошлую среду вблизи населенного пункта Наливайковка в Киевской области взорвали ракету от переносного зенитно-ракетного комплекса, которую обнаружили накануне.
Отметим, в апреле на территории Ольшаницкого месторождения гранитов проводились взрывные работы.