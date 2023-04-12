Жителей Киевщины предупредили о взрывах

В Киевской области на 13 апреля с 10:00 до 18:00 запланированы взрывные работы. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации в Telegram.

На территории Ольшаницкого месторождения гранитов (Рокитнянская территориальная община) будут проводиться взрывные работы.

“Они связаны с технологическими процессами. Поэтому в некоторых громадах области может быть громко”, - говорится в сообщении.

Киевская ОВА призывает сохранять спокойствие и отнестись с пониманием ситуации.

Отметим, вчера вблизи села Сподобовка Купянского района Харьковской области на неизвестном взрывоопасном предмете в поле взорвался 32-летний мужчина. Он получил контузию и был госпитализирован.

Кроме того, в селе Рубежное Чугуевского района 48-летний мужчина на собственном дворе подорвался на российской мине. Госпитализирован с минно-взрывной травмой.

Напомним, 7 апреля на Харьковщине в Чугуевском районе произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего три человека получили ранения.

В ГСЧС призывают не посещать леса, лесополосы, поля и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под оккупацией.

Также в Мелитополе взорвали технику, которую россияне завозили несколько дней.

Начиная с понедельника 27 марта, прогремели взрывы в Мелитополе, Федоровке, Веселом, близ Молочанска, Токмака, Мирного. Потом несколько раз снова было громко в Мелитополе.

Утром 5 апреля во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в северных и западных районах города прогремели взрывы.