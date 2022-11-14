В результате взрыва в Стамбуле украинцы не пострадали – МИД

Граждан Украины нет среди пострадавших в результате взрыва на улице Истикляль в Стамбуле.

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Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"По информации турецкой стороны, украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Стамбуле", - говорится в сообщении.

Напомним, что 6 человек погибли и 81 получил ранения 13 ноября в результате взрыва около 16:20 на оживленной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что человек, оставивший бомбу на проспекте Истикляль в Стамбуле, задержан.