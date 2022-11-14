Внаслідок вибуху в Стамбулі українці не постраждали – МЗС

Громадян України немає серед постраждалих внаслідок вибуху на вулиці Істікляль у Стамбулі.

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Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"За інформацією турецької сторони, українців немає серед постраждалих внаслідок вибуху в Стамбулі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 6 людей загинули і 81 дістав поранення 13 листопада внаслідок вибуху близько 16:20 на жвавій пішохідній вулиці Істікляль у Стамбулі.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що людину, що залишила бомбу на проспекті Істікляль в Стамбулі, затримано.