В Украине запустили сервис предоплаты аптечных лекарств для пострадавших от российской агрессии

Платежная система EasyPay и платформа "єДопомога" запустили специальный сервис, с помощью которого украинцы смогут сделать предоплату необходимых лекарств для пострадавших от российской агрессии сограждан.

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Как говорится в сообщении EasyPay, все перечисленные средства будут конвертированы в сертификаты "Предоплата єДопомога", за которые люди смогут приобрести лекарства в ближайшей аптечной сети.

"Кому именно помогаем? Реальным людям ― украинцам. Среди них есть те, кто потерял работу или имеет тяжелое/неизлечимое заболевание, кто вынужденно покинул свой дом, проживает на оккупированных или уже деоккупированных территориях, ухаживает за пожилым человеком или с инвалидностью, многодетные семьи и просто граждане, оказавшиеся в затруднительном положении из-за военной агрессии РФ", - объясняют в компании.

Помощь в виде сертификатов на покупку лекарств отправляется тем, чья заявка была получена и проверена платформой "єДопомога". Сервис уже доступен в EasyPay.

Сделать донат на лекарства можно любым удобным для желающих способом: в одном из более 19 тысяч платежных терминалов EasyPay по всей Украине, на официальном сайте платежной системы или в приложении EasyPay.

Все средства будут перечислены на закрытие заявок на платформе "єДопомога" от семей, нуждающихся в лекарствах. О количестве приобретенных сертификатов EasyPay и "єДопомога" будут сообщать на своих официальных страницах в соцсетях.

Украинцы, получившие сертификат на лекарства, смогут приобрести медикаменты во всеукраинских сетях "Аптека 911" и "Аптека оптовых цен", западноукраинской "Аптека ЗІ", а также в сетях "Конекс" (Винницкая область) и "Фармация" Запорожье" (Запорожская область).

Напомним также, что накануне стало известно, что Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предоставит денежную помощь на общую сумму 102 миллиона долларов для 123 тысяч украинских семей с четырьмя и более детьми, а также воспитывающих детей с инвалидностью.

Источник фото: ua.depositphotos.com