В Україні запустили сервіс передплати аптечних ліків для постраждалих від російської агресії

Платіжна система EasyPay та платформа "єДопомога" запустили спеціальний сервіс, за допомогою якого українці зможуть передплатити найнеобхідніші ліки для співгромадян, які постраждали від російської агресії.

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Як ідеться у повідомленні EasyPay, всі переказані кошти буде конвертовано у "Передплату єДопомога" ― сертифікати, за які люди зможуть придбати ліки в найближчій аптечній мережі.

"Кому саме допомагаємо? Реальним людям ― українцям. Серед них є ті, хто втратив роботу або має важке/невиліковне захворювання, хто вимушено покинув свою домівку, проживає на окупованих або вже деокупованих територіях, доглядає за людиною похилого віку або з інвалідністю, багатодітні родини та просто громадяни, які опинилися в скрутному становищі через військову агресію РФ", - пояснюють в компанії.

Допомога у вигляді сертифікатів на купівлю ліків відправляється тим, чия заявка була отримана та перевірена платформою "єДопомога". Сервіс вже доступний в системі EasyPay.

Зробити донат на ліки можна будь-яким зручним для бажаючих способом: в одному з понад 19 тисяч платіжних терміналів EasyPay по всій Україні, на офіційному сайті платіжної системи чи в застосунку EasyPay.

Всі кошти будуть перераховані на закриття заявок на платформі "єДопомога" від сімей, які потребують ліків. Про кількість придбаних сертифікатів EasyPay та "єДопомога" будуть ділитися на своїх офіційних сторінках в соцмережах.

Українці, що отримали сертифікат на ліки, зможуть придбати медикаменти у всеукраїнських мережах "Аптека 911" та "Аптека оптових цін", західноукраїнській "Аптека ЗІ", а також у мережах "Конекс" (Вінницька область) та "Фармація Запоріжжя" (Запорізька область).

Нагадаємо також, що напередодні стало відомо, що Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) надасть грошову допомогу на загальну суму 102 мільйона доларів для 123 тисяч українських родин з чотирма та більше дітьми, а також родин, які виховують дітей з інвалідністю.

Джерело фото: ua.depositphotos.com