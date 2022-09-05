СБУ провела антитеррористические мероприятия в Умане накануне праздника Рош-ха-Шана

В воскресенье, 25 сентября, в Умани Черкасской области начнется праздник Рош-ха-Шана. С целью предотвратить чрезвычайные ситуации Служба безопасности Украины провела ряд антитеррористических мер в городе.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Решение об этом приняли в связи с ожидаемым большим количеством приехавших на праздник паломников. В контрдиверсионных мероприятиях задействованы региональные подразделения СБУ, Нацполиции, Национальной гвардии, ГСЧС и других органов.

"Спецназначенцы СБУ смоделировали ситуацию и выполнили штурмовые действия с использованием альпинистского снаряжения, задержали условную "террористическую группу" и освободили заложников", - рассказали в спецслужбе.

Тренировки прошли на территории недостроя в историко-культурном центре им. Рабби Нахмана для проверки защищенности объекта паломничества.

Несмотря на подготовку спецслужб, СБУ и Национальная полиция рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться от визита в Украину на празднование Рош-ха-Шана.

"Это связано с тем, что Россия может использовать приезд и массовое скопление паломников для устроения провокаций", - объясняют в СБУ.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец ожидает, что после 18 сентября должно прибыть до 10 тысяч верующих. По состоянию на 5 сентября в город уже прибыли около тысячи хасидов.

Отметим, что в Умани с 19 по 30 сентября будет действовать запрет на проведение каких-либо массовых мероприятий; запрещение продажи алкогольных и слабоалкогольных напитков и пиротехнических изделий; запрещение движения транспорта и парковки на отдельных участках улично-дорожной сети.