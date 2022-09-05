В Умані напередодні свята Рош-ха-Шана посилили безпекові заходи

В неділю, 25 вересня, в Умані Черкаської області розпочнеться свято Рош-ха-Шана. З метою попередити надзвичайні ситуації Служба безпеки України провела низку антитерористичних заходів в місті.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Рішення про це прийняли у зв'язку з очікувано великою кількістю паломників, що приїдуть на свято. У контрдиверсійних заходах задіяні регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Національної гвардії, ДСНС та інших органів.

"Спецпризначенці СБУ змоделювали ситуацію та виконали штурмові дії з використанням альпіністського спорядження, затримали умовну "терористичну групу" та звільнили заручників", — розповіли в спецслужбі.

Тренування відбулися на території недобудови в історико-культурному центрі ім. Раббі Нахмана задля перевірки захищеності об’єкту паломництва.

Незважаючи на підготовку спецслужб, СБУ та Національна поліція рекомендують паломникам-хасидам утриматися від візиту до України на святкування Рош-ха-Шана.

"Це пов’язано з тим, що Росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій", — пояснюють в СБУ.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець очікує, що після 18 вересня має прибути до 10 тисяч віруючих. Станом на 5 вересня до міста вже прибули близько тисячі хасидів.

Зазначимо, що в Умані з 19 по 30 вересня діятиме заборона на проведення будь-яких масових заходів; заборона продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв і піротехнічних виробів; заборона руху транспорту і паркування на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі.