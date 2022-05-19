В Харькове снесли памятник Александру Невскому (ВИДЕО)

В Харькове 19 мая снесли памятник новгородскому князю Александру Невскому, сообщают местные СМИ.

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Памятник демонтировали с помощью тросов и грузовика. Что теперь будут делать со скульптурой, точно неизвестно.

Монумент создал харьковский скульптор Сейфадин Гурбанов. Он с 2004 года стоял в сквере на перекрестке Салтовского шоссе и улицы Академика Павлова, напротив храма Александра Невского.

Отметим, что это уже второй случай демонтажа памятника в Харькове, связанного с РФ, после начала полномасштабного вторжения России. В средине апреля в городе снесли памятник маршалу СССР Георгию Жукову.

Напомним, что 26 апреля в Киеве были демонтированы бронзовые скульптуры двух рабочих под Аркой дружбы народов, символизировавших "воссоединение" русского и украинского народов. В ходе этого процесса на месте присутствовал и сам Кличко.

Однако на следующий день Институт нацпамяти вместе с Министерством культуры выступили против самовольного демонтажа памятников, связанных с историей и культурой России и СССР, отмечая, что это должно делаться лишь по решению местных властей и после заключения ученых и независимых экспертов.