У Харкові знесли пам'ятник Олександру Невському (ВІДЕО)

У Харкові 19 травня знесли пам'ятник новгородському князю Олександру Невському, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Пам'ятник демонтували за допомогою тросів та вантажівки. Що тепер робитимуть зі скульптурою, достеменно невідомо.

Пам'ятник створив харківський скульптор Сейфадін Гурбанов. Він з 2004 року стояв у сквері на перехресті Салтівського шосе та вулиці Академіка Павлова, навпроти храму Олександра Невського.

Зазначимо, що це вже другий випадок демонтажу пам'ятника у Харкові, пов'язаного із РФ, після початку повномасштабного вторгнення Росії. У середині квітня у місті знесли пам'ятник маршалу СРСР Георгію Жукову.

Нагадаємо, що 26 квітня в Києві було демонтовано бронзові скульптури двох робітників під Аркою дружби народів, які символізували "возз'єднання" російського та українського народів. У ході цього процесу на місці був присутній і сам Кличко.

Проте наступного дня Інститут нацпам'яті разом із Міністерством культури виступили проти самовільного демонтажу пам'яток, пов'язаних з історією та культурою Росії та СРСР, зазначаючи, що це має робитися лише за рішенням місцевої влади і після укладання вчених та незалежних експертів.