В Yasno создали пазл "Как украинцы с отключениями света боролись"

Yasno вместе с компанией ORNER и Maliunok создали пазл "Как украинцы с отключениями света боролись". Игра-головоломка создана на основе ситуации, с которой украинцы столкнулись осенью 2022 года — веерные отключения электроэнергии.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

"Что на пазле? Очень классное изображение от художницы Maliunok. Это то, что мы с вами переживали в течение почти четырех месяцев. Ибо кто график стаботключений наизусть учил, кто в лифте застрял, кто генераторы на балконы ставил (но не надо так!)", - рассказал он.

На пазле запечатлели определенный момент из жизни потребителей электроэнергии в период отключений. Коваленко заметил, что такая коллаборация — символ, вероятно, завершения веерных отключено э/э.

"Поэтому чтобы отметить, что мы уже практически пересекли отметку завершения отопительного сезона и возможных длительных отключений, закажите и сложите пазл", - добавил директор Yasno.

Стоимость пазла 300 грн, отправлять заказы начнут с 10 мая. Вся прибыль с каждого пазла будет отправлена в благотворительный фонд "Вернись живым ”, заверили в компаниях.

Фото: ORNER Фото: ORNER Фото: ORNER

Напомним, что длительное время в Украине не применяют графики отключения электроэнергии, кроме частных случаев, в частности, в связи с погодными условиями. Кроме того, Украина договорилась с 15 европейскими операторами об аварийном получении электроэнергии в случае российских обстрелов.