В Yasno створили пазл "Як українці з відключеннями світла боролись"

Yasno разом з компанією ORNER та Maliunok створили пазл "Як українці з відключеннями світла боролись". Гра-головоломка створена на основі ситуації, з якою українці зіткнулися восени 2022 року, — віялові відключення електроенергії.

Про це у Facebook повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

"Що на пазлі? Дуже класне зображення від художниці Maliunok. Це те, що ми з вами переживали протягом майже чотирьох місяців. Бо хтось графік стабвідключень напам'ять учив, хтось у ліфті застрягав, хтось генератори на балкони ставив (але не треба так!)",— розповів він.

На пазлі відобразили певні момент з життя споживачів електроенергії в період відключень. Коваленко зауважив, що така колаборація — символ, ймовірного, завершення віялових відключень е/е.

"Тому щоб відзначити, що ми вже практично перетнули позначку завершення опалювального сезону і ймовірних тривалих відключень, замовте і складіть пазл", — додав директор Yasno.

Вартість пазлу 300 грн, відправляти замовлення почнуть з 10 травня. Весь прибуток з кожного пазла буде відправлено в благодійний фонд "Повернись живим", запевнили в компаніях.

Фото: ORNER Фото: ORNER Фото: ORNER

Нагадаємо, що тривалий час в Україні не застосовують графіки відключення електроенергії, окрім окремих випадків, зокрема, у зв'язку з погодними умовами. Крім того, Україна домовилася з 15 європейськими операторами про аварійне отримання електроенергії в разі російських обстрілів.