Через негоду є знеструмлення: в "Укренерго" розповіли, яка ситуація зі світлом

У середу, 29 березня, через негоду та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 12 областях України.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Так, без світла залишаються споживачі у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській областях.

Ремонтні бригади обленерго вже працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання.

Споживання електроенергії підвищилось через похолодання, але виробництва достатньо для покриття споживання. При цьому в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Імпорт електроенергії на несуттєвому рівні.

Крім того, у Житомирській області через зростання споживання та значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, збільшується обсяг обмеження споживання. Також через зростання споживання можливі мережеві обмеження у Київській області та Києві.

Як зазначається, складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де населені пункти постійно потерпають від обстрілів росіян та пошкоджуються мережі електропостачання.

Нагадаємо, 28 березня у восьми областях були значні знеструмлення споживачів внаслідок негоди.