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Через негоду є знеструмлення: в "Укренерго" розповіли, яка ситуація зі світлом
У середу, 29 березня, через негоду та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 12 областях України.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Так, без світла залишаються споживачі у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській областях.
Ремонтні бригади обленерго вже працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Споживання електроенергії підвищилось через похолодання, але виробництва достатньо для покриття споживання. При цьому в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Імпорт електроенергії на несуттєвому рівні.
Крім того, у Житомирській області через зростання споживання та значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, збільшується обсяг обмеження споживання. Також через зростання споживання можливі мережеві обмеження у Київській області та Києві.
Як зазначається, складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де населені пункти постійно потерпають від обстрілів росіян та пошкоджуються мережі електропостачання.
Нагадаємо, 28 березня у восьми областях були значні знеструмлення споживачів внаслідок негоди.