Через негоду у Києві та області введені аварійні відключення світла

На Київщині через погіршення погодних умов відбулися аварії на електромережах. Без світла наразі понад 30 тисяч клієнтів. Також у Києві введені аварійні відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що айбільше відключень — у Вишгородському, Києво-Святошинському та Васильківському енерговузлах.

"Бригади енергетиків працюють у посиленому режимі, аби ліквідувати аварійні вимкнення та максимально швидко відновити роботу обірваних поваленими деревами ділянок електромереж", - зазначають в Київській ОВА.

Там додають, що до робіт залучено 108 бригад.

Наразі знеструмлено близько 60 населених пунктів, що постраждали від негоди.

Пошкодженими залишаються 62 лінії 6-10 кВ та понад тисячу трансформаторних підстанцій. Без світла — понад 30 тисяч клієнтів.

Також через погіршення погодніх умов у Києві введені аварійні відключення світла. Вони діють в Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Печерському, Подільському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Нагадаємо, у Києві станом на ранок 29 березня встановлено жовтий рівень небезпечності метеорологічних явищ, у звʼязку з чим водіїв приватного автотранспорту просять не виїжджати на дороги без нагальної потреби та не паркувати автівки обабіч доріг, щоб не заважати працювати спецтехніці.