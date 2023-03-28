В Києві відкриють для відвідувачів парк "Муромець"

У Києві цього весняно-літнього сезону буде відкриютим для відвідувачів парк "Муромець" на Трухановому острові. Про це повідомляє міська адміністрація.

Парк у Деснянському районі столиці мають намір відкрити з квітня, зокрема для проведення спортивних тренувань, велопрогулянок та інших активних заходів.

Втім, в повідомленні підкреслюється, що в Києві на період дії воєнного стану суворо заборонено відвідувати ліси, а також заїжджати туди на будь-якому транспорті, адже частина лісових територій була зоною бойових дій і там досі можуть залишатись вибухонебезпечні предмети.

Також столична влада нагадує про заборону на поширення фото та відео переміщень військової техніки та її розміщення, за що в умовах воєнного стану передбачено від п’яти до восьми років тюрми.

Парк "Муромець" розташований в північній частині Труханового острову на Дніпрі між житловими масивами Троєщина та Оболонь, має площу 219 га. Отримав сучасну назву в 2018 році на честь богатиря часів Київської Русі Іллі Муромця, до цього був парком Дружби народів.

Тоді ж Іллі Муромцю було встановлено бронзовий пам'ятник, моделлю для якого був український силач, нині депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Василь Вірастюк.

Нагадаємо також, що у грудні Державне бюро розслідувань провело обшуки у двох департаментах КМДА у межах розслідування нецільового використання рекреаційних земель парку "Муромець": виявилося, що роботи зі спорудження там спортивних об’єктів були виконані лиш на 30%.