У березні Україна імпортувала лише 5 % електроенергії

Імпорт електроенергії в Україну у березні знизився на 95% в порівнянні з попереднім місяцем, і складав до 7 тисяч МВт-год.

За даними профільного видання ExPro, основні проставки припали на Словаччину (майже 5,5 тисяч МВт-год) та Молдову (1,5 тисяч МВт-год).

Імпорт електроенергії до України є невисоким через профіцит, який спостерігається в енергосистемі протягом останнього місяця і тому потреби в додатковому ресурсі немає.

Водночас, у порівнянні з лютим 2023р, імпорт із Словаччини скоротився із 96% до 77,6%. Найбільші обсяги було поставлено 11-12 березня та 25-26 березня. Обсяг імпорту електроенергії зі Словаччини у лютому 2023р склав майже 136,5 тисяч МВт-год, що в 2,18 рази більше за обсяги січня 2023р. Рекордних позначок імпорт досягав на початку місяця, 3-6 лютого, близько 10-11 тис МВт-год за добу.

Як повідомляли в "Укренерго", дозволена потужність для імпорту зі Словаччини протягом місяця становила 500 МВт.

Нагадаємо, Європейське енергооб’єднання ENTSO-E 27 березня дозволило “Укренерго” збільшити імпортну потужність в Україну до 850 МВт з поточних 700 МВт.