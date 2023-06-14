Во Львове вынесли приговор переселенцу из Донецкой области, информировавшего оккупантов о локациях ВСУ в Лимане

Галицкий районный суд Львова признал в коллаборационизме жителя Донецкой области, который в начале полномасштабного вторжения России передавал оккупантам локации сил обороны на Лиманском направлении. Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Львовская областная прокуратура.

По части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса (оказание незаконным вооруженным формированиям или вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против украинских войск) ему дали 13 лет лишения свободы.

Также он лишен права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления на тот же срок. Как отмечают в прокуратуре, во время судебного разбирательства обвиняемый не смог убедить суд в том, что жалеет о совершенном.

Доказано, что в мае 2022 года мужчина собирал данные о местах дислокации, передвижениях и маскировке подразделений ВСУ в прифронтовом Лимане Донецкой области. Полученную развединформацию подсудимый передавал через "связного" – находившегося на оккупированной территории боевика "ДНР".

Для переписки он использовал заблокированную в Украине социальную сеть "Одноклассники", отмечая в текстовых сообщениях адреса пребывания украинских войск в этом городе.

После освобождения региона от российских захватчиков мужчина сбежал из Донецкой области во Львовскую как переселенец, где его задержали в одном из сел в конце декабря прошлого года.

При этом расследование установило, что фигурант планировал возобновить свои контакты с оккупантами, в частности чтобы передавать им разведданные уже с территории западного региона Украины.

Напомним также, что в апреле суд в Днепре признал жителя Лимана виновным в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения, приговорив к шести годам тюрьмы.