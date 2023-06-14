У Львові засудили переселенця з Донеччини, що інформував окупантів про локації ЗСУ в Лимані

Галицький районний суд Львова визнав у колабораціонізмі мешканця Донецької області, який на початку повномасштабного вторгнення Росії передавав окупантам локації Сил оборони на Лиманському напрямку. Про це повідомляють Служба безпеки України та Львівська обласна прокуратура.

За частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу (надання незаконним збройним формуванням чи збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти українських військ) йому дали 13 років позбавлення волі.

Також його позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на такий самий срок. Як зазначають в прокуратурі, під час судового розгляду обвинувачений не зміг переконати суд у тому, що шкодує за вчинене.

Доведено, що у травні 2022 року чоловік збирав дані про місця дислокації, пересування та маскування підрозділів ЗСУ в прифронтовому Лимані Донецької області. Отриману розвідінформацію підсудний передавав через "зв’язкового" – бойовика "ДНР", який перебував на окупованій території.

Для листування він використовував заблоковану в Україні соціальну мережу "Одноклассники", зазначаючи в текстових повідомленнях адреси перебування українських військ у цьому місті.

Після звільнення регіону від російських загарбників чоловік втік з Донеччини на Львівщину як переселенець, де його затримали в одному з сіл наприкінці грудня минулого року.

При цьому розслідування встановило, що фігурант планував відновити свої контакти з окупантами, зокрема щоб передавати їм розвіддані вже з території західного регіону України.

Нагадаємо також, що у квітні суд в Дніпрі визнав мешканця Лимана винним в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних сил України в умовах воєнного стану, засудивши до шести років тюрми.