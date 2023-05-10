ВСУ создают новые мобильные группы ПВО, которые будут защищать Киев и Север Украины

В Украине создаются новые мобильные огневые группы противовоздушной обороны, которые будут защищать небо над Киевом и населенными пунктами на Севере страны. Такую информацию озвучил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в Facebook.

После того, как командующий Объединенными силами ВСУ показал российские беспилотники, сбившие украинскими воздушными силами, Сергей Наев передал защитникам новую партию автомобилей для создания мобильных огневых групп противовоздушной обороны.

"Сегодня мы усиливаем нашу систему противовоздушной обороны и передаем нашим защитникам очередную партию вездеходных автомобилей, оборудованных крупнокалиберными пулеметами и переносными зенитно-ракетными комплексами", - заявил он.

Напомним, 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что украинские военные 4 мая впервые сбили российскую ракету "Кинжал".

Впоследствии официальные лица США подтвердили, что Украина сбила российскую ракету "Кинжал" с помощью системы Patriot. До сих пор эта система применялась против обычных баллистических ракет, а возможность сбивать гиперзвук была чисто теоретической.

Отметим, 8 мая Россия нанесла самый массовый удар по Киеву с начала полномасштабного вторжения. Благодаря ПВО все дроны были сбиты.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на столицу летели 36 беспилотников, выпущенных россиянами.