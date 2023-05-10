ЗСУ створюють нові мобільні групи ППО, які захищатимуть Київ і Північ України

В Україні створюють нові мобільні вогневі групи протиповітряної оборони, які захищатимуть небо над Києвом і населеними пунктами на Півночі країни. Таку інформацію озвучив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в Facebook.

Після того, як командувач Об'єднаних сил ЗСУ показав російські безпілотники, які збили українські повітряні сили, Сергій Наєв передав захисникам нову партію автівок для створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.

"Сьогодні ми підсилюємо нашу систему протиповітряної оборони та передаємо нашим оборонцям чергову партію всюдихідних автомобілів, які обладнано крупнокаліберними кулеметами та переносними зенітно-ракетними комплексами", - заявив він.

Нагадаємо, 6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що українські військові 4 травня вперше збили російську ракету "Кинджал".

Згодом офіційні особи США підтвердили, що Україна збила російську ракету "Кинджал" за допомогою системи Patriot. Досі ця система застосовувалася проти звичайних балістичних ракет, а можливість збивати гіперзвукові була суто теоретичною.

Зазначимо, 8 травня Росія завдала наймасовішого удару по Києву з початку повномасштабного вторгнення. Завдяки ППО всі дрони були збиті.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що на столицю летіли 36 безпілотників, випущених росіянами.