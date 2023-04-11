За год в Киевской области нашли 15 мест массового захоронения и 3 пыточных

В течение года после деоккупации Киевщины полиция обнаружила 15 мест массового захоронения местных жителей и 3 пыточных, где захватчики содержали украинцев. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Мы обнаружили 15 мест массового захоронения – от 3 человек до 116, которые были временно похоронены в Буче возле церкви Андрея Первозванного", – рассказал Андрей Небитов.

Преимущественно жители Киевщины, найденные в местах массового захоронения, погибли от насильственной смерти.

В трех пыточных, которые нашли в Бучанском районе, людей связывали, душили автомобильными тросами, били дубинками, держали в ямах, а затем расстреливали. Похищенных жителей свозили, пытали и убивали.

Эти места издевательств были в штабах армии РФ, где находились непосредственно российское командование, или на позициях, где размещалась тяжелая артиллерия.

Небитов также сообщил, что в ходе активных боевых действий и оккупации на территории Киевской области ранения получили 43 ребенка, 38 несовершеннолетних погибли.

Без вести пропавшими числятся четыре ребенка, три из которых фактически из одной семьи. "По нашей информации, во время оккупации эта семья была принудительно увезена в РФ", - сказал Небитов.

Отметим, за время российской оккупации в Бучанском районе было совершено более 9000 военных преступлений. Каждый день россияне совершали более 270 преступлений. По данным Офиса Генпрокурора, 1400 мирных жителей были убиты.

Напомним, в начале апреля в Офисе Генерального прокурора заявили, что четырех российских военнослужащих, которые пытали мирных жителей Бучи и имитировали их казнь, будут судить.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении подполковника, двух сержантов и рядовой 64-й мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии РФ.

По данным расследования, в марте 2022 года во время оккупации города Буча, вооруженные обвиняемые вместе с другими неустановленными военнослужащими РФ ворвались в дом одного из местных жителей.