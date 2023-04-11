За рік на Київщині знайшли 15 місць масового поховання і 3 катівні

Впродовж року після деокупації Київщини поліція виявила 15 місць масового поховання місцевих жителів і 3 катівні, де загарбники утримували українців. Про це під час пресконференції повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Ми виявили 15 місць масового поховання - від 3 осіб до 116, які були тимчасово поховані в Бучі біля церкви Андрія Первозванного", - розповів Андрій Нєбитов.

Переважно жителі Київщини, яких знайшли в місцях масового поховання, загинули від насильницької смерті.

У трьох катівнях, які знайшли в Бучанському районі, людей зв'язували, душили автомобільними тросами, били кийками, тримали в ямах, а потім розстрілювали. Викрадених жителів звозили, катували і вбивали.

Ці місця знущань знаходились в штабах армії РФ, де перебувало безпосередньо російське командування, або на позиціях, де розміщувалася важка артилерія.

Нєбитов також повідомив, що під час активних бойових дій та окупації на території Київської області поранення отримали 43 дитини, 38 неповнолітніх загинули.

Безвісти зниклими вважаються чотири дитини, три з яких фактично з однієї родини. "За нашою інформацією, під час окупації ця сім'я була примусово вивезена до РФ", - сказав Нєбитов.

Зазначимо, за час російської окупації у Бучанському районі було скоєно більше 9000 воєнних злочинів. Кожного дня росіяни здійснювали понад 270 злочинів. За даними Офісу Генпрокурора, 1400 мирних мешканців було вбито.

Нагадаємо, на початку квітня в Офісі Генерального прокурора заявили, що чотирьох російських військовослужбовців, які катували мирних жителів Бучі та імітували їхню страту, судитимуть.

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно підполковника, двох сержантів та рядового 64-окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії РФ.

За даними розслідування, у березні 2022 року під час окупації міста Буча, озброєні обвинувачені разом з іншими невстановленими військовослужбовцями РФ вдерлися до будинку одного з місцевих мешканців.