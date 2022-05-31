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Фондовые рынки
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"Газпром" больше не торгует акциями на Лондонской бирже

"Газпром" больше не торгует акциями на Лондонской бирже
Фото: Depositphotos

Лондонская фондовая биржа заявила, что отменила допуск к торгам ценными бумагами российской энергетической компании "Газпром" по требованию компании. 

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение на сайте LSE.

Ранее в этом месяце "Газпром" сообщил Управлению по вопросам финансового контроля о своем намерении отменить стандартный список депозитарных расписок, представляющих акции компании, в официальном списке Лондонской фондовой биржи.

Ранее Nasdaq сообщил, что прекращает сотрудничество с российскими инвесторами. Так, с 29 апреля 2022 года клиенты из России не иметь доступа к рыночным данным бирж Nasdaq в США и странах Северной Европы. 

Напомним, что Великобритания лишила Московскую фондовую биржу статуса признанной.