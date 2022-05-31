"Газпром" больше не торгует акциями на Лондонской бирже

Лондонская фондовая биржа заявила, что отменила допуск к торгам ценными бумагами российской энергетической компании "Газпром" по требованию компании.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение на сайте LSE.

Ранее в этом месяце "Газпром" сообщил Управлению по вопросам финансового контроля о своем намерении отменить стандартный список депозитарных расписок, представляющих акции компании, в официальном списке Лондонской фондовой биржи.

Ранее Nasdaq сообщил, что прекращает сотрудничество с российскими инвесторами. Так, с 29 апреля 2022 года клиенты из России не иметь доступа к рыночным данным бирж Nasdaq в США и странах Северной Европы.

Напомним, что Великобритания лишила Московскую фондовую биржу статуса признанной.