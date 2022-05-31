"Газпром" більше не торгує акціями на Лондонській біржі

Лондонська фондова біржа заявила, що скасувала допуск до торгів цінними паперами російської енергетичної компанії "Газпром" на вимогу компанії.

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Про це пише Reuters із посиланням на повідомлення на сайті LSE.

Раніше цього місяця "Газпром" повідомив Управлінню з питань фінансового контролю про свій намір скасувати стандартний список депозитарних розписок, які представляють акції компанії, в офіційному списку Лондонської фондової біржі.

Раніше Nasdaq повідомив, що припиняє співпрацю із російськими інвесторами. Так, з 29 квітня 2022 року клієнти з Росії не мати доступу до ринкових даних бірж Nasdaq у США та країнах Північної Європи.

Нагадаємо, що Великобританія позбавила Московську фондову біржу статус визнаної.