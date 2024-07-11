Кластер Brave1 запускает лабораторию для тестирования CRPA-антен для дронов

Украинские разработчики смогут протестировать свои CRPA-антенны в специальной лаборатории, о запуске которой объявил кластер для развития военных технологий Brave1.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Он объяснил, что такие антенны определяют ошибочные радиоэлектронные сигналы и помогают их игнорировать. Как результат – враждебный РЭБ не влияет на навигацию дрона и он долетает четко до цели.

"Раньше производители сами тестировали CRPA-антенны, но у каждого было свое оборудование и разные условия испытаний. Из-за этого не удавалось определить, какая разработка самая эффективная", - говорится в сообщении Федорова.

По его словам, в лаборатории от Brave1 есть все необходимое для тестирования антенн. Там при одинаковых условиях будут испытывать разные разработки и сравнивать их эффективность. В ходе испытаний производители сразу поймут, какая антенна прямо сейчас готова к работе на фронте, а какую нужно доработать.

"Оборонительным инноваторам, желающим протестовать антенны собственного производства в новой лаборатории, нужно заполнить форму", - отметил Федоров.

Разработки Brave1

Кластер Brave1 был запущен год назад, чтобы обеспечить Вооруженные Силы Украины новейшими оборонными технологиями. В нем инноваторы и инженеры развивают свои идеи для помощи украинским защитникам.

На платформе Brave1 зарегистрировано более 100 разработок, а 9 из них уже кодифицированы по стандартам НАТО.

В частности, украинские разработчики создали многоразовый дрон-бомбер Hummel, который может нести вес до 2 кг на расстояние до 20 км. Дрон уже успешно используют в подразделениях Сил обороны Украины на разных участках фронта.

Также в рамках кластера для развития военных технологий Brave1 украинские разработчики из команды FoxTac разработали платформу с дистанционным управлением, которая способна эвакуировать раненых с поля боя.

Кроме того, разработчики из SkyLab UA создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6. Беспилотник может наносить точные удары и особенно эффективен в ночных операциях — у него топовые ночные визуальные системы.

На базе кластера Brave1 разработчики представили Ratel Deminer — дистанционный минный трал, который находит и нейтрализует противопехотные мины. Комплекс получил статус BRV1, то есть разработку определили приоритетной для сил безопасности и обороны.

Ранее сообщалось, что украинские изобретатели кластера Brave1 разработали систему AD Counter FPV, блокирующую радиочастоты для российских FPV-дронов.

Также напомним, что украинские разработчики создали уникальную мобильную систему радиоэлектронной разведки РЕБ ЭТЕР, которая поможет проверять сигналы враждебного РЕБ перед запуском дронов.

Добавим, что украинские инженеры разработали разведывательный беспилотник WarDog, способный вести разведку в условиях сложных рельефов и под действием враждебного РЭБ.

А в июне Brave1 представил роботизированный комплекс для разведки и атаки Moroz.