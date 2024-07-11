Кластер Brave1 запускає лабораторію для тестування CRPA-антен для дронів

Українські розробники зможуть протестувати свої CRPA-антени в спеціальній лабораторії, про запуск якої оголосив кластер для розвитку військових технологій Brave1.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він пояснив, що такі антени визначають хибні радіоелектронні сигнали й допомагають їх ігнорувати. Як результат — ворожий РЕБ не впливає на навігацію дрона і він долітає чітко до цілі.

"Раніше виробники самі тестували CRPA-антени, але в кожного було своє обладнання й різні умови випробувань. Через це не вдавалося визначити, яка розробка найефективніша", - йдеться в повідомленні Федорова.

За його словами, у лабораторії від Brave1 є все необхідне для тестування антен. Там за однакових умов випробовуватимуть різні розробки й можна буде порівняти їх ефективність. Під час випробувань виробники одразу зрозуміють, яка антена просто зараз готова до роботи на фронті, а яку треба доопрацювати.

"Оборонним інноваторам, які бажають протестувати антени власного виробництва в новій лабораторії, треба заповнити форму", - зазначив Федоров.

Розробки Brave1

Кластер Brave1 був запущений рік тому з метою забезпечити Збройні Сили України новітніми оборонними технологіями. У ньому інноватори та інженери розвивають власні ідеї для допомоги українським захисникам.

На платформі Brave1 зареєстровано понад 100 розробок, а 9 з них вже кодифіковано за стандартами НАТО.

Зокрема, українські розробники створили багаторазовий дрон-бомбер Hummel, який може нести вагу до 2 кг на відстань до 20 км. Дрон уже успішно використовують у підрозділах Сил оборони України на різних ділянках фронту.

Також в межах кластеру для розвитку військових технологій Brave1 українські розробники з команди FoxTac розробили платформу з дистанційним керуванням, яка здатна евакуйовувати поранених з поля бою.

Крім того, розробники зі SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Безпілотник може завдавати точних ударів й особливо ефективний у нічних операціях — у нього топові нічні візуальні системи.

На базі кластеру Brave1 розробники презентували Ratel Deminer — дистанційний мінний трал, який знаходить та нейтралізує протипіхотні міни. Комплекс отримав статус BRV1, тобто розробку визначили пріоритетною для Сил безпеки і оборони.

Раніше повідомлялося, що українські винахідники кластеру Brave1 розробили систему AD Counter FPV, яка блокує радіочастоти для російських FPV-дронів.

Також нагадаємо, що українські розробники створили унікальну мобільну систему радіоелектронної розвідки РЕБ ЕТЕР, яка допоможе перевіряти сигнали ворожого РЕБу перед запуском дронів.

Додамо, що українські інженери розробили розвідувальний безпілотник WarDog, який здатний вести розвідку в умовах складних рельєфів та під дією ворожого РЕБ.

А у червні Brave1 представив роботизований комплекс для розвідки та атаки Moroz.