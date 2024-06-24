В приложении YouTube может появиться таймер сна - СМИ

В скором времени в приложении YouTube может появиться новая функция – таймер сна. Эта функция уже привычна для подкастов и музыкальных программ, позволяя пользователям указывать, когда останавливать воспроизведение, что особенно удобно для использования перед сном.

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Об этом пишет Android Authority.

Отмечается, что пользователи могут устанавливать таймер, указывая часы и/или минуты до остановки воспроизведения. Таймер будет отображаться в виде уведомления, что позволит легко сбросить его или продолжить просмотр, если это необходимо.

Несмотря на то, что YouTube Music уже имеет функцию таймера сна, ее внедрение в основном приложении YouTube выглядит как запоздалое, но очень полезное нововведение.

Теперь пользователи Android вынуждены использовать посторонние приложения для этой функции, а пользователи iPhone могут настроить общесистемный таймер для остановки воспроизведения медиа.

Эксперты также надеются, что в будущем YouTube добавит опцию "конец видео" для таймера, подобно функции "конец песни" в YouTube Music.

Дата введения новой функции пока не сообщается.

Кроме того, недавно YouTube представил новейшую экспериментальную функцию, позволяющую зрителям добавлять "заметки" для предоставления большего контекста и информации под видео. Эта функция заимствует концепцию из "Заметок сообщества" в бывшей соцсети Twitter.

Напомним, что в прошлом году у YouTube Music начали появляться видео в формате подкастов, и инструменты для создания подкастов появились в YouTube Studio. Создатели контента также получили возможность добавлять аудиоподкасты на YouTube через RSS-каналы.

Источник фото: ua.depositphotos.com