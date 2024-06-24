У додатку YouTube може з'явитися таймер сну - ЗМІ

Незабаром у додатку YouTube може з’явитися нова функція — таймер сну. Ця функція вже є звичною для подкастів та музичних програм, дозволяючи користувачам вказувати, коли зупиняти відтворення, що особливо зручно для використання перед сном.

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Про це пише Android Authority.

Зазначається, що користувачі зможуть встановлювати таймер, вказуючи години та/або хвилини до зупинки відтворення. Таймер відображатиметься у вигляді сповіщення, що дозволить легко скинути його або продовжити перегляд, якщо це потрібно.

Попри те, що YouTube Music вже має функцію таймера сну, її запровадження у основному додатку YouTube виглядає як запізніле, але дуже корисне нововведення.

Наразі користувачі Android змушені використовувати сторонні додатки для цієї функції, а користувачі iPhone можуть налаштувати загальносистемний таймер для зупинки відтворення медіа.

Експерти також сподіваються, що в майбутньому YouTube додасть опцію "кінець відео" для таймера, подібно до функції "кінець пісні" в YouTube Music.

Дата впровадження нової функції поки не повідомляється.

Окрім цього, нещодавно YouTube представив новітню експериментальну функцію, що дозволить глядачам додавати "нотатки" для надання більшого контексту та інформації під відео. Ця функція запозичує концепцію з "Нотаток спільноти" у колишній соцмережі Twitter.

Нагадаємо, що минулого року в YouTube Music почали з'являтися відео в форматі подкастів, інструменти для створення подкастів з’явилися в YouTube Studio. Творці контенту також отримали можливість додавати аудіоподкасти на YouTube через RSS-канали.

Джерело фото: ua.depositphotos.com