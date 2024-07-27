В серийное производство запущены роботы для эвакуации сразу двух раненых

Робот Ratel Н для транспортировки сразу двух раненых, разработанный участниками оборонного кластера Brave1, уже прошел полевые испытания и запущен в серийное производство.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

На что способен робот Ratel Н

Как сообщил глава Минцифры, робот может перевозить 400+ кг живой нагрузки, поэтому способен транспортировать сразу несколько человек. Благодаря конструкции способен двигаться по сложному рельефу, работает тихо, поэтому незаметен для врага. А также оснащен ночными камерами, чтобы эффективно выполнять задачи в условиях низкой видимости и ночью.

Робот используют для разных задач, на него можно установить РЭБ, мобильный пункт наблюдения, боевой модуль или разминировочную установку.

Кроме того, комплекс оснащен спутниковой связью, поэтому оператор может управлять им на очень большой дистанции.

На сегодняшний день Ratel Н уже прошел полевые испытания и запущен в серийное производство – военные используют его и дают положительный фидбек.

Разработки Brave1

Кластер Brave1 был запущен год назад, чтобы обеспечить Вооруженные Силы Украины новейшими оборонными технологиями. В нем инноваторы и инженеры развивают свои идеи для помощи украинским защитникам.

На платформе Brave1 зарегистрировано более 100 разработок, а 9 из них уже кодифицированы по стандартам НАТО.

В частности, украинские разработчики создали многоразовый дрон-бомбер Hummel, который может нести вес до 2 кг на расстояние до 20 км. Дрон уже успешно используют в подразделениях Сил обороны Украины на разных участках фронта.

Также в рамках кластера для развития военных технологий Brave1 украинские разработчики из команды FoxTac разработали платформу с дистанционным управлением, которая способна эвакуировать раненых с поля боя.

Кроме того, разработчики из SkyLab UA создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6. Беспилотник может наносить точные удары и особенно эффективен в ночных операциях — у него топовые ночные визуальные системы.

На базе кластера Brave1 разработчики представили Ratel Deminer — дистанционный минный трал, который находит и нейтрализует противопехотные мины. Комплекс получил статус BRV1, то есть разработку определили приоритетной для сил безопасности и обороны.

Ранее сообщалось, что украинские изобретатели кластера Brave1 разработали систему AD Counter FPV, блокирующую радиочастоты для российских FPV-дронов.

Также напомним, что украинские разработчики создали уникальную мобильную систему радиоэлектронной разведки РЕБ ЭТЕР, которая поможет проверять сигналы враждебного РЕБ перед запуском дронов.

Добавим, что украинские инженеры разработали разведывательный беспилотник WarDog, способный вести разведку в условиях сложных рельефов и под действием враждебного РЭБ.

А в июне Brave1 представил роботизированный комплекс для разведки и атаки Moroz.