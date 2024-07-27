У серійне виробництво запущено роботів для евакуації двох поранених

Робот Ratel Н для транспортування одразу двох поранених, що був розроблений учасниками оборонного кластера Brave1, вже пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На що здатний робот Ratel Н

Як повідомив голова Мінцифри, робот може перевозити 400+ кг живого навантаження, тому здатний транспортувати одразу декількох людей. Завдяки конструкції здатен рухатися складним рельєфом, працює тихо, тому непомітний для ворога. А також оснащений нічними камерами, щоб ефективно виконувати завдання в умовах низької видимості та вночі.

Робот використовують для різних завдань, на нього можна встановити РЕБ, мобільний пункт спостереження, бойовий модуль або розміновувальну установку.

Крім того, комплекс оснащений супутниковим звʼязком, тому оператор може керувати ним на дуже великій дистанцій.

На сьогоднішній день Ratel Н уже пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво — військові використовують його й дають позитивний фідбек.

Розробки Brave1

Кластер Brave1 був запущений рік тому з метою забезпечити Збройні Сили України новітніми оборонними технологіями. У ньому інноватори та інженери розвивають власні ідеї для допомоги українським захисникам.

На платформі Brave1 зареєстровано понад 100 розробок, а 9 з них вже кодифіковано за стандартами НАТО.

Зокрема, українські розробники створили багаторазовий дрон-бомбер Hummel, який може нести вагу до 2 кг на відстань до 20 км. Дрон уже успішно використовують у підрозділах Сил оборони України на різних ділянках фронту.

Також в межах кластеру для розвитку військових технологій Brave1 українські розробники з команди FoxTac розробили платформу з дистанційним керуванням, яка здатна евакуйовувати поранених з поля бою.

Крім того, розробники зі SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Безпілотник може завдавати точних ударів й особливо ефективний у нічних операціях — у нього топові нічні візуальні системи.

На базі кластеру Brave1 розробники презентували Ratel Deminer — дистанційний мінний трал, який знаходить та нейтралізує протипіхотні міни. Комплекс отримав статус BRV1, тобто розробку визначили пріоритетною для Сил безпеки і оборони.

Раніше повідомлялося, що українські винахідники кластеру Brave1 розробили систему AD Counter FPV, яка блокує радіочастоти для російських FPV-дронів.

Також нагадаємо, що українські розробники створили унікальну мобільну систему радіоелектронної розвідки РЕБ ЕТЕР, яка допоможе перевіряти сигнали ворожого РЕБу перед запуском дронів.

Додамо, що українські інженери розробили розвідувальний безпілотник WarDog, який здатний вести розвідку в умовах складних рельєфів та під дією ворожого РЕБ.

А у червні Brave1 представив роботизований комплекс для розвідки та атаки Moroz.