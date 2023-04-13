9 украинских стартапов попадут на Web Summit 2023 в Бразилии

В Украине завершили отбор команд, которые поедут на один из крупнейших мировых техномайданчиков - Web Summit 2023. В этом году мероприятие впервые состоится за пределами Европы - в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Web Summit в Рио выйдет на мировую арену вместе с Web Summit в Лиссабоне, Collision в Торонто и RISE в Гонконге.

Web Summit – это гигантская нетворкинг-платформа, ежегодно объединяющая тысячи энтузиастов и экспертов отрасли, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Ожидается, что на этой технологической конференции соберутся представители с известными именами, среди которых Microsoft, Siemens и Lenovo, а также Google, Apple и Airbn.

Ранее планировалось, что всего 6 стартапов будут приглашены принять участие в саммите, но по результатам индивидуальных собеседований отобрали 9.

В этом году Украину будут представлять следующие стартапы:

Anna Maly – решение для выявления аномалий на производственных предприятиях разных отраслей;

FuelWell – прибор для грузовиков, уменьшающий потребление горючего и выбросы углекислого газа;

Kycaid — автоматизированная система, которая распознает лицо человека на видео или фото и идентифицирует его по имеющимся базам данных;

Mosqitter – разумная экологическая система борьбы с комарами, защищающая людей от укусов на открытом воздухе;

Orderry – облачное программное обеспечение для цифровизации бизнеса, включающее веб и мобильные приложения;

Spendbase – платформа для оптимизации корпоративных затрат с 16X ROI, сочетающая виртуальный банкинг, контроль расходов и управление SaaS;

Stripo – интуитивно понятный и гибкий конструктор шаблонов писем;UBOS – low-code/No-code платформа для разработки программных решений на базе AI;

Uspacy – единственное рабочее пространство для организации ежедневных процессов малых и средних компаний.

Конференция состоится с 1 по 4 мая. Ожидается, что Web Summit 2023 соберет около 500 инвесторов, 750 стартапов и 15 000 посетителей.

Веб-саммит 2023 будет включать сессии, которые будут собирать технических экспертов, иконы культуры и глобальных политиков, а также интерактивные вопросы и ответы, мастер-классы, круглые столы и опыт спикеров.

Напомним, в начале апреля украинская делегация официально посетила международную конференцию SXSW, которая состоялась в Техасе, США. Украинцы представили технологические разработки в сферах гейминга, Fashion Tech, метавселенной, XR, создания медиаконтента и коммуникаций будущего.