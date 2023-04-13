9 українських стартапів потраплять на Web Summit 2023 у Бразилії

В Україні завершили відбір команд, які поїдуть на один з найбільших світових техномайданчиків — Web Summit 2023. Цьогоріч захід вперше відбудеться за межами Європи — в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Web Summit у Ріо вийде на світову арену разом з Web Summit у Лісабоні, Collision у Торонто та RISE у Гонконзі.

Web Summit - це гігантська нетворкінг-платформа, яка щороку об’єднує тисячі ентузіастів та експертів галузі, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Очікується, що на цій технологічнійу конференції зберуться представники з всесвітньо відомими іменами, серед яких Microsoft, Siemens та Lenovo, а також Google, Apple та Airbn.

Раніше планувалося, що лише 6 стартапів будуть запрошені взяти участь у саміті, але за результатами індивідуальних співбесід відібрали 9.

Цьогоріч Україну представлятимуть такі стартапи:

Anna Maly — рішення для виявлення аномалій на виробничих підприємствах різних галузей;

FuelWell — прилад для вантажівок, що зменшує споживання пального та викиди вуглекислого газу;

Kycaid — автоматизована система, яка розпізнає обличчя людини на відеозаписі чи фото та ідентифікує її за наявними базами даних;

Mosqitter — розумна екологічна система боротьби з комарами, яка захищає людей від укусів на відкритому повітрі;

Orderry — хмарне програмне забезпечення для цифровізації бізнесу, яке включає веб та мобільні додатки;

Spendbase — платформа для оптимізації корпоративних витрат з 16X ROI, що поєднує віртуальний банкінг, контроль витрат і управління SaaS;

Stripo — інтуїтивно зрозумілий та гнучкий конструктор шаблонів листів;

UBOS — low-code/No-code платформа для розробки програмних рішень на базі AI;

Uspacy — єдиний робочий простір для організації щоденних процесів малих і середніх компаній.

Конференція відбудеться з 1 до 4 травня. Очікується, що Web Summit 2023 збере близько 500 інвесторів, 750 стартапів та 15000 відвідувачів.

Веб-саміт 2023 включатиме сесії, які збиратимуть технічних експертів, ікони культури та глобальних політиків, а також інтерактивні запитання та відповіді, майстер-класи, круглі столи та досвід спікерів.

Нагадаємо, на початку квітня українська делегація офіційно відвідала міжнародна конференцію SXSW яка відбулася в Техасі, США. Українці пердставили технологічні розробки у сферах геймінгу, Fashion Tech, метавсесвіту, XR, створення медіаконтенту та комунікацій майбутнього.