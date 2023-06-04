Apple назначила дату презентации гарнитуры смешанной реальности, - Bloomberg

Компания Apple планирует презентовать проект своей гарнитуры смешанной реальности на Всемирной конференции для разработчиков (WWDC) в понедельник, 5 июня. Новый продукт может заменить сразу несколько гаджетов.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Аналитики отмечают, что за последние два десятилетия Apple выпустила ряд продуктов, которые изменили отрасль: iPod в 2001 году, iPhone в 2007 году, iPad в 2010 году и Apple Watch в 2015 году. Гарнитура может стать следующей в этом списке.

Ожидается, что первая модель будет стоить около $3 тыс. Хотя первая модель, вероятно, будет провалом с точки зрения продаж. Компания это понимает и готова работать на перспективу, чтобы стать лидером рынка.

Аналитики прогнозируют, что понадобится около 3-5 лет, чтобы гарнитура стала хитом.

Презентация минигарнитуры станет частью основного доклада Apple на WWDC. Помимо гарнитуры, Apple должна рассказать об изменениях в своем программном обеспечении, а также может представить другие продукты, в частности новые MacBook.

Группа по разработке технологий компании, насчитывающая более 1000 человек, работала над проектом более семи лет. Гарнитура сможет показывать видеоконтент с эффектом присутствия, служить внешним дисплеем для подключенного Mac и воспроизводить многие функции iPhone и iPad.