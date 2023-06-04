Apple призначила дату презентації гарнітури змішаної реальності, - Bloomberg

Компанія Apple планує презентувати проєкт своєї гарнітури змішаної реальності на Всесвітній конференції для розробників WWDC у понеділок, 5 червня. Новий продукт може замінити одразу декілька ґаджетів.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Аналітики зауважують, що за останні два десятиліття Apple випустила низку продуктів, які змінили галузь: iPod у 2001 році, iPhone у 2007 році, iPad у 2010 році та Apple Watch у 2015 році. Гарнітура може стати наступною у цьому переліку.

Очікується, що перша модель коштуватиме близько $3 тис. Хоча перша модель, ймовірно, буде провалом з точки зору продажів. Компанія це розуміє і готова працювати на перспективу, щоб стати лідером ринку.

Аналітики прогнозують, що знадобиться близько 3-5 років, щоб гарнітура стала хітом.

Презентація гарнітури стане частиною основної доповіді Apple на WWDC. Крім гарнітури, Apple має розповісти про зміни у своєму програмному забезпеченні, а також може представити інші продукти, зокрема, нові MacBook.

Група з розробки технологій компанії, яка налічує понад 1000 осіб, працювала над проєктом понад сім років. Гарнітура зможе показувати відеоконтент з ефектом присутності, служити зовнішнім дисплеєм для підключеного Mac і відтворювати багато функцій iPhone та iPad.