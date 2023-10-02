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Apple планирует заменить Google на собственную поисковую систему
В течение многих лет корпорация Apple обдумывала создание поисковика, которая могла бы заменить Google как желаемый вариант на ее устройствах. В настоящее время Аpple располагает достаточными средствами для запуска собственной поисковой системы, которая заменит Google и даже обратилась к компании Microsoft с просьбой помочь это сделать.
Об этом пишет издание Вloomberg.
Apple аргументирует это тем, что поиск является одним из наиболее используемых инструментов на смартфонах, планшетах и компьютерах. Сейчас же Apple получает часть дохода Google от рекламы в поисковике, которая в последние годы приносила примерно 8 миллиардов долларов в год.
Издание пишет, что если внутренняя поисковая технология производителя iPhone достигнет более высокого уровня, чем Google, то Apple теоретически может предложить клиентам более интегрированное и частное решение по сравнению с Google. Компания уже создала собственные поисковики для таких сервисов, как App Store, Maps, Apple TV и News.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Вloomberg пишет, что Apple могла приобрести поисковик Bing, но не сделала этого. На прошлой неделе Microsoft пыталась продать его Apple, чтобы сделать его поисковиком по умолчанию на iPhone и других устройствах, но компания отказалась от сделки.
По информации издания, в последние несколько лет Apple разработала поисковую систему нового поколения для программ Apple под кодовым названием "Pegasus". Эта технология, точнее отображающая результаты, уже доступна в некоторых приложениях Apple, но вскоре появится даже в App Store.
Наилучшим доказательством поисковых усилий Apple можно увидеть в Spotlight, который помогает пользователям находить вещи на своих устройствах. Предыдущие версии iOS и macOS начали добавлять результаты веб-поиска в этот инструмент, направляя пользователей непосредственно на сайты, которые могли бы ответить на их вопросы.
В разные моменты времени эти результаты предоставлялись Bing Microsoft Corp. или Google Alphabet Inc. Технология Siri также использует эту технологию, чтобы предлагать веб-результаты.
Ранее южнокорейский гигант бытовой электроники Samsung также заявлял о том, что компания рассматривает возможность замены Google на Bing от Microsoft как поисковую систему по умолчанию на своих устройствах. Тогда в Google были в шоке и отметили, что не ожидали такого.
Источник фото: ua.depositphotos.com