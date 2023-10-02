Apple планирует заменить Google на собственную поисковую систему

В течение многих лет корпорация Apple обдумывала создание поисковика, которая могла бы заменить Google как желаемый вариант на ее устройствах. В настоящее время Аpple располагает достаточными средствами для запуска собственной поисковой системы, которая заменит Google и даже обратилась к компании Microsoft с просьбой помочь это сделать.

Об этом пишет издание Вloomberg.

Apple аргументирует это тем, что поиск является одним из наиболее используемых инструментов на смартфонах, планшетах и компьютерах. Сейчас же Apple получает часть дохода Google от рекламы в поисковике, которая в последние годы приносила примерно 8 миллиардов долларов в год.

Издание пишет, что если внутренняя поисковая технология производителя iPhone достигнет более высокого уровня, чем Google, то Apple теоретически может предложить клиентам более интегрированное и частное решение по сравнению с Google. Компания уже создала собственные поисковики для таких сервисов, как App Store, Maps, Apple TV и News.

Вloomberg пишет, что Apple могла приобрести поисковик Bing, но не сделала этого. На прошлой неделе Microsoft пыталась продать его Apple, чтобы сделать его поисковиком по умолчанию на iPhone и других устройствах, но компания отказалась от сделки.

По информации издания, в последние несколько лет Apple разработала поисковую систему нового поколения для программ Apple под кодовым названием "Pegasus". Эта технология, точнее отображающая результаты, уже доступна в некоторых приложениях Apple, но вскоре появится даже в App Store.

Наилучшим доказательством поисковых усилий Apple можно увидеть в Spotlight, который помогает пользователям находить вещи на своих устройствах. Предыдущие версии iOS и macOS начали добавлять результаты веб-поиска в этот инструмент, направляя пользователей непосредственно на сайты, которые могли бы ответить на их вопросы.

В разные моменты времени эти результаты предоставлялись Bing Microsoft Corp. или Google Alphabet Inc. Технология Siri также использует эту технологию, чтобы предлагать веб-результаты.

Ранее южнокорейский гигант бытовой электроники Samsung также заявлял о том, что компания рассматривает возможность замены Google на Bing от Microsoft как поисковую систему по умолчанию на своих устройствах. Тогда в Google были в шоке и отметили, что не ожидали такого.

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