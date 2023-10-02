Apple планує замінити Google на власну пошукову систему

Протягом багатьох років корпорація Apple обдумувала створення пошукової системи, яка могла б замінити Google як бажаний варіант на її пристроях. Наразі Аpple має достатньо коштів для запуску власної пошукової системи, яка замінить Google і навіть звернулася до компанії Microsoft з проханням допомогти це зробити.

Про це пише видання Вloomberg.

Apple аргументує це тим, що пошук є одним із найбільш використовуваних інструментів на смартфонах, планшетах і комп’ютерах. Зараз же Apple отримує частину доходу Google від реклами в пошуковій мережі, яка в останні роки приносила приблизно 8 мільярдів доларів на рік.

Видання пише, що якщо внутрішня пошукова технологія виробника iPhone досягне вищого рівня ніж Google, то Apple теоретично може запропонувати клієнтам більш інтегроване та приватне рішення порівняно з Google. Компанія вже створила власні пошукові системи для таких сервісів, як App Store, Maps, Apple TV і News.

Вloomberg пише, що Apple могла придбати пошуковик Bing, але не зробила цього. Минулого тижня Microsoft намагалася продати його Apple, щоб зробити його пошуковою системою за замовчуванням на iPhone та інших пристроях, але компанія відмовилася від угоди.

За інформацією видання, протягом останніх кількох років Apple розробила пошукову систему нового покоління для програм Apple під кодовою назвою "Pegasus". Ця технологія, яка точніше відображає результати, уже доступна в деяких програмах Apple, але незабаром з’явиться навіть у App Store.

Наразі найкращим доказом пошукових зусиль Apple можна побачити в Spotlight, який допомагає користувачам знаходити речі на своїх пристроях. Попередні версії iOS і macOS почали додавати результати веб-пошуку до цього інструменту, спрямовуючи користувачів безпосередньо на сайти, які могли б відповісти на їхні запитання.

У різні моменти часу ці результати надавалися Bing Microsoft Corp. або Google Alphabet Inc. Технологія Siri також використовує цю технологію, щоб пропонувати веб-результати.

Раніше південнокорейський гіганта побутової електроніки Samsung також заявляв про те, що компанія розглядає можливість заміни Google на Bing від Microsoft як пошукову систему за замовчуванням на своїх пристроях. Тоді в Google були шоковані і зазначили, що не очікували такого.

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