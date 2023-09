Для 1% избранных: Tinder предлагает пользователям VIP-подписку за $500 в месяц

Глобальное приложение для знакомств Tinder развернул ультра-премиальный уровень подписки для своих пользователей, взимая 499 долларов в месяц за доступ к таким функциям, как эксклюзивный поиск и подбор.

Об этом пишет Вloomberg.

Новый план под названием Tinder Select был предложен лишь менее 1% пользователей Tinder, которые являются одними из самых активных в программе.

За почти 6000 долларов в год пользователи получат доступ к новым функциям, таким как VIP поиск, подбор соответствий и разговор, которые не предоставляются в существующих платных планах, сообщили в компании, не предоставляя дополнительных деталей.

Tinder заявил, что будет открывать приложения для Tinder Select на постоянной основе. Согласно веб-сайту, он предлагает три других уровня подписки, которые начинаются от 24,99 долларов в месяц.

"Мы знаем, что существует подгруппа очень заангажированных и активных пользователей, которые предпочитают более эффективные и эффективные способы поиска связей, поэтому мы провели многочисленные тесты и отзывы с этой аудиторией в течение последних нескольких месяцев, чтобы разработать совершенно новое предложение", — сказал директор из продуктов Tinder Марк Ван Рисвик.

Материнская компания Tinder Match Group Inc. уже имеет опыт с дорогостоящими подписками для некоторых пользователей. В 2022 году он приобрел The League, приложение для знакомств только по приглашениям, нацеленное на "амбициозных холостяков, ориентированных на карьеру". The League имеет VIP-план, который стоит 1000 долларов в неделю.

Ранее компания заявила, что успех высокой цены на подписку The League заставил Match Group пересмотреть, как она может работать с пользователями с высоким уровнем намерений в других своих программах, таких как Tinder.

Президент Match Group Гарри Свидлер заявил на конференции Citi в начале этого месяца, что ожидает, что Tinder Select привлечет лишь относительно небольшое количество новых плательщиков, но, по его словам, это окажет значительное влияние на доход.

По данным исследовательской компании Apptopia, нынешние "опытные пользователи" Tinder, составляющие только 10% пользователей сделали в среднем 53% от общего времени, проведенного в этом году.

Заметим, что ранее Tinder добавил новые функции и теперь в приложении можно указать тип отношений, а также добавить список желаемых гендерных местоимений.

Новые варианты отношений в Tinder добавили из-за растущего интереса к менее традиционным подходам к свиданиям, они включают моногамию, этическую немоногамию, открытые отношения, полиаморию и "открытость к исследованию".

