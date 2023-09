Для 1% обраних: Tinder пропонує користувачам VIP-підписку за $500 на місяць

Глобальний застосунок для знайомств Tinder розгорнув ультра-преміальний рівень підписки для своїх користувачів, стягуючи 499 доларів на місяць за доступ до таких функцій, як ексклюзивний пошук і підбір.

Про це пише Вloomberg.

Новий план під назвою Tinder Select, був запропонований лише менш ніж 1% користувачів Tinder, які є одними з найактивніших у програмі.

За майже 6000 доларів на рік користувачі отримають доступ до нових функцій, таких як VIP пошук, підбір відповідників і розмова, які наразі не надаються в існуючих платних планах, повідомили в компанії, не надаючи додаткових деталей.

Tinder заявив, що буде відкривати програми для Tinder Select на постійній основі. Згідно з веб-сайтом , він пропонує три інші рівні підписки , які починаються від 24,99 доларів на місяць.

"Ми знаємо, що існує підгрупа дуже заангажованих і активних користувачів, які віддають перевагу ефективнішим і ефективнішим способам пошуку зв’язків, тому ми провели численні тести та відгуки з цією аудиторією протягом останні кілька місяців, щоб розробити абсолютно нову пропозицію", — сказав директор із продуктів Tinder Марк Ван Рисвік.

Материнська компанія Tinder Match Group Inc. вже має досвід із дорогими підписками для деяких користувачів. У 2022 році він придбав The League, додаток для знайомств лише за запрошеннями, націлений на "амбітних неодружених, орієнтованих на кар’єру". The League має VIP-план, який коштує 1000 доларів на тиждень.

Раніше компанія заявила , що успіх високої ціни на підписку The League змусив Match Group переглянути, як вона може працювати з користувачами з високим рівнем намірів в інших своїх програмах, таких як Tinder.

Президент Match Group Гарі Свідлер заявив на конференції Citi на початку цього місяця, що очікує, що Tinder Select залучить лише відносно невелику кількість нових платників, але, за його словами, це матиме значний вплив на дохід.

За даними дослідницької компанії Apptopia, нинішні "досвідчені користувачі" Tinder, які складають лише 10% користувачів зробили в середньому 53% загального часу, проведеного цього року.

Зауважимо, раніше Tinder додав нові функції і тепер у додатку можна вказати тип стосунків, а також додати перелік бажаних гендерних займенників.

Нові варіанти стосунків у Tinder додали через дедалі більший інтерес до менш традиційних підходів до побачень, вони включають моногамію, етичну немоногамію, відкриті стосунки, поліаморію та "відкритість до дослідження".

Джерело фото: ua.depositphotos.com