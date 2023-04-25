Еще один X: Илон Маск намекает на возрождение идеи с сайтом для проверки журналистов

Американский бизнесмен Илон Маск в 2018 году заявил о планах создать сайт для проверки правдивости новостей и отслеживания рейтинга журналистов. А теперь он репостнул это сообщение и прокомментировал его.

В мае 2018 года Маск написал:

"Собираюсь создать сайт, на котором общественность сможет оценивать правдивость любой статьи и отслеживать рейтинг доверия каждого журналиста, редактора и публикации. Думаю назвать его Pravda".

Теперь он повторно поделился публикацией, добавив: "или просто X".

Or maybe just X https://t.co/5nCtYbrPfN — Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2023

Как отмечает ITC.ua, Маск таким образом похоже намекает на возрождение проекта и его обновленное название.

Бизнесмен известен своим тяготением к букве X. В частности, он владеет доменом "X.com" – названием компании онлайн-платежей, которую он основал и объединил с PayPal.

А недавно стало известно, что и Twitter Inc. перестала быть отдельной компанией, ведь ее слили с новой фирмой под названием X Corp.

Кроме того, Илон Маск создал компанию X. AI, которая, похоже, будет заниматься разработкой искусственного интеллекта.