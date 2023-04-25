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Ще один X: Ілон Маск натякає на відродження ідеї з сайтом для перевірки журналістів
Американський бізнесмен Ілон Маск у 2018 році заявив про плани створити сайт для перевірки правдивості новин та відстеження рейтингу журналістів. А тепер він репостнув цей допис й прокоментував його.
У травні 2018 Маск написав:
"Збираюся створити сайт, на якому громадськість зможе оцінювати правдивість будь-якої статті та відстежувати рейтинг довіри кожного журналіста, редактора та публікації. Думаю назвати його Pravda".
Тепер він повторно поділився публікацією, додавши: "або просто X".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як зауважує ITC.ua, Маск таким чином, схоже, натякає на відродження проєкту та його оновлену назву.
Бізнесмен відомий своїм тяжінням до літери X. Зокрема, він володіє доменом "X.com" – назвою компанії онлайн-платежів, яку він заснував та об’єднав із PayPal.
А нещодавно стало відомо, що й Twitter Inc. перестала бути окремою компанією, адже її злили з новоствореною фірмою під назвою X Corp.
Крім того, Ілон Маск створив компанію X. AI, яка, схоже, займатиметься розробкою штучного інтелекту.