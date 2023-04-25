Ще один X: Ілон Маск натякає на відродження ідеї з сайтом для перевірки журналістів

Американський бізнесмен Ілон Маск у 2018 році заявив про плани створити сайт для перевірки правдивості новин та відстеження рейтингу журналістів. А тепер він репостнув цей допис й прокоментував його.

У травні 2018 Маск написав:

"Збираюся створити сайт, на якому громадськість зможе оцінювати правдивість будь-якої статті та відстежувати рейтинг довіри кожного журналіста, редактора та публікації. Думаю назвати його Pravda".

Тепер він повторно поділився публікацією, додавши: "‎або просто X".

Or maybe just X https://t.co/5nCtYbrPfN — Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2023

Як зауважує ITC.ua, Маск таким чином, схоже, натякає на відродження проєкту та його оновлену назву.

Бізнесмен відомий своїм тяжінням до літери X. Зокрема, він володіє доменом "X.com" – назвою компанії онлайн-платежів, яку він заснував та об’єднав із PayPal.

А нещодавно стало відомо, що й Twitter Inc. перестала бути окремою компанією, адже її злили з новоствореною фірмою під назвою X Corp.

Крім того, Ілон Маск створив компанію X. AI, яка, схоже, займатиметься розробкою штучного інтелекту.