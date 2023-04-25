ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

Ще один X: Ілон Маск натякає на відродження ідеї з сайтом для перевірки журналістів

Ілон Маск
Американський бізнесмен Ілон Маск. Фото: Daniel Oberhaus / Wikipedia

Американський бізнесмен Ілон Маск у 2018 році заявив про плани створити сайт для перевірки правдивості новин та відстеження рейтингу журналістів. А тепер він репостнув цей допис й прокоментував його.

У травні 2018 Маск написав:

"Збираюся створити сайт, на якому громадськість зможе оцінювати правдивість будь-якої статті та відстежувати рейтинг довіри кожного журналіста, редактора та публікації. Думаю назвати його Pravda".

Тепер він повторно поділився публікацією, додавши: "‎або просто X".

Як зауважує ITC.ua, Маск таким чином, схоже, натякає на відродження проєкту та його оновлену назву.

Бізнесмен відомий своїм тяжінням до літери X. Зокрема, він володіє доменом "X.com" – назвою компанії онлайн-платежів, яку він заснував та об’єднав із PayPal.

А нещодавно стало відомо, що й Twitter Inc. перестала бути окремою компанією, адже її злили з новоствореною фірмою під назвою X Corp. 

Крім того, Ілон Маск створив компанію X. AI, яка, схоже, займатиметься розробкою штучного інтелекту.

Автор:
Артем Ющенко