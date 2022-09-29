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- Внезапно Внезапно
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- IT и Телеком
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Европа готовится к возможному отключению мобильной сети — Reuters
Страны Европы готовятся к тому, что может возникнуть необходимость отключения или нормирования электроэнергии, что выведет из строя часть мобильных сетей по всему региону.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои данные и источники, знакомые с ситуацией.
Представители телекоммуникационной отрасли заявили, что опасаются, что холодная зима станет испытанием для европейской телекоммуникационной инфраструктуры, заставив компании и правительства попытаться смягчить последствия.
В Европе почти полмиллиона телекоммуникационных башен, и большинство из них имеют резервные батареи, которых хватает примерно на 30 минут для работы. Однако в некоторых странах отключение электроэнергии может длиться дольше.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Например, во Франции план, предложенный дистрибьютором электроэнергии Enedis, предусматривает потенциальные отключения э/э до двух часов в самом худшем случае. Телекоммуникационные компании Швеции и Германии также выразили обеспокоенность возможным дефицитом электроэнергии.
Шведский телекоммуникационный регулятор PTS работает с операторами связи и другими правительственными учреждениями, чтобы найти решение этой проблемы.
В свою очередь, производители телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson сотрудничают с операторами мобильной связи, чтобы смягчить последствия дефицита электроэнергии.
Отметим, что на континенте уже начались веерные отключения электроэнергии, однако это пока еще не касается стран ЕС.
В то же время на фоне энергетического кризиса Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) позволила Украине увеличить экспорт электроэнергии в страны Евросоюза в 2,5 раза. С 30 июля показатель достигнет 250 МВт.
Источник фото: ua.depositphotos.com