Европа готовится к возможному отключению мобильной сети — Reuters

Страны Европы готовятся к тому, что может возникнуть необходимость отключения или нормирования электроэнергии, что выведет из строя часть мобильных сетей по всему региону.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои данные и источники, знакомые с ситуацией.

Представители телекоммуникационной отрасли заявили, что опасаются, что холодная зима станет испытанием для европейской телекоммуникационной инфраструктуры, заставив компании и правительства попытаться смягчить последствия.

В Европе почти полмиллиона телекоммуникационных башен, и большинство из них имеют резервные батареи, которых хватает примерно на 30 минут для работы. Однако в некоторых странах отключение электроэнергии может длиться дольше.

Например, во Франции план, предложенный дистрибьютором электроэнергии Enedis, предусматривает потенциальные отключения э/э до двух часов в самом худшем случае. Телекоммуникационные компании Швеции и Германии также выразили обеспокоенность возможным дефицитом электроэнергии.

Шведский телекоммуникационный регулятор PTS работает с операторами связи и другими правительственными учреждениями, чтобы найти решение этой проблемы.

В свою очередь, производители телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson сотрудничают с операторами мобильной связи, чтобы смягчить последствия дефицита электроэнергии.

Отметим, что на континенте уже начались веерные отключения электроэнергии, однако это пока еще не касается стран ЕС.

В то же время на фоне энергетического кризиса Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) позволила Украине увеличить экспорт электроэнергии в страны Евросоюза в 2,5 раза. С 30 июля показатель достигнет 250 МВт.

Источник фото: ua.depositphotos.com