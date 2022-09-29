Європа готується до можливого відключення мобільної мережі — Reuters

Країни Європи готуються до того, що може виникнути необхідність відключення або нормування електроенергії, що виведе з ладу частину мобільних мереж у всьому регіоні.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої дані та джерела, знайомі з ситуацією.

Представники телекомунікаційної галузі заявили, що побоюються, що холодна зима стане випробуванням для європейської телекомунікаційної інфраструктури, змусивши компанії та уряди спробувати пом’якшити наслідки.

У Європі є майже півмільйона телекомунікаційних веж, і більшість із них мають резервні батареї, яких вистачає приблизно на 30 хвилин для роботи. Однак в деяких країна відключення електроенергії може тривати довше.

Наприклад, у Франції план, запропонований дистриб’ютором електроенергії Enedis, передбачає потенційні відключення е/е до двох годин у найгіршому випадку. Телекомунікаційні компанії Швеції та Німеччини також висловили занепокоєння щодо можливого дефіциту електроенергії.

Шведський телекомунікаційний регулятор PTS працює з операторами зв’язку та іншими урядовими установами, щоб знайти вирішення цієї проблеми.

В свою чергу виробники телекомунікаційного обладнання Nokia і Ericsson співпрацюють з операторами мобільного зв’язку, щоб пом’якшити наслідки дефіциту електроенергії.

Зазначимо, що на континенті вже почалися віялові відключення електроенергії, однак це ще поки що не стосується країн ЄС.

В цей же час на фоні енергетичної кризи Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) дозволила Україні збільшити експорт електроенергії до країн Євросоюзу в 2,5 рази. З 30 липня показник досягне 250 МВт.

Джерело фото: ua.depositphotos.com