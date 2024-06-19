Как правильно выбирать украинское программное обеспечение - обзор шоурума Свое.ИТ 2024

В середине июня украинцы имели возможность протестеровать больше 80 программ от наших компаний-разработчиков на столичном шоуруме Свое.IT 2024 года. Это мероприятие, организованное облачным оператором GigaCloud, проходит уже второй раз. Цель события важна – популяризация украинского ПО среди широкого круга пользователей и раскрытие его потенциала и пользы для государства и бизнеса. Все это поможет нашей стране навсегда отказаться от русского софта.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Именно поэтому шоурум Свое.IT 2024 в "Мистецьком арсенале" посетили более 2000 человек. Гости могли протестировать функционал более 80 CRM и ERP-систем, программ по документообороту, бухучету, ПО для колл-центров, разработок вебсайтов и приложений, платежных сервисов, POS-систем, программного обеспечения для госсектора EDTech решений и т.д.

При необходимости посетители имели возможность проконсультироваться по внедрение украинского софта. Такой подход позволяет понять, сможет ли то или иное ПО закрыть конкретные бизнес-задачи.

Также украинцы могли послушать выступления об автоматизации, узнать тренды в разработке программ и понять, какие угрозы скрывают в себе российские продукты.

Реально ли в Украине отказаться от российского софта

На панельных дискуссиях шоурума Свое.IT -2024 участники ИТ-рынка, эксперты и чиновники обсуждали пути замены российского софта украинскими программами. Чтобы этот процесс шел быстро и эффективно, нужно создавать соответствующую законодательную базу, обеспечить информационную поддержку, популяризировать софт среди бизнеса, развивать нашу ИТ-экосистему, помогать национальному продукту выходить на международные рынки.

Более 2000 украинцев протестовали украинский софт. Источник: шоурум Свое.ИТ 2024

"Десятилетиями раковая опухоль российского ПО попадала в компьютеры украинских потребителей. Избавиться от нее - ответственность не только власти, но и бизнеса и общественных организаций. Для этого нужно обеспечить в Украине хорошие условия для разработчиков", - считает исполнительный директор IT Ukraine Association Мария Шевчук.

Но чтобы украинский продукт стал стандартом в операционных процессах наших компаний, предприниматели должны принять важное решение – отказаться от российского софта. Если спрос бизнеса на национальное ПО станет массовым, разработчики смогут адаптировать свои программы под нужды компаний.

"Бизнес предпочитает старые классические программы, потому что переход на что-то современное требует времени и привычки. Проблемой также является отсутствие программ, адаптированных под зрелость и специфику определенных компаний. Разработчикам нужно понимать запрос и формировать соответственно собственные организованные запросы на финансирование их проектов. Качественный GR, честность и взаимодоверие бизнеса и власти является залогом успеха", - уверен Александр Палазов, директор департамента регуляторной политики и предпринимательства Министерства экономики Украины.

Какие участники предлагали потестить украинский софт

На шоуруме Свое.ИТ 2024 компании представили свои продукты в следующих категориях:

CRM и ERP: Smart IT, B-Fin, TG Consulting, ITFin, ToDo, BJet, Creatio, CRMiUM, NetHunt CRM, SalesDrive, LBS Cloud, Self-ERP, Uspacy.

Телекоммуникации да ПО для колл-центров: Webitel, IPTel, Stream Telecom, UniTalk, VoIPTime, NovaIT, Smiddle, Global Bilgi, GigaTrans.

Документооборот: ИнфоПлюс , Almexoft, Inbase, Вовремя , Linkos Group.

Разработка вебсайтов да приложений: SOFTPRO, NOTAI, Shop-Express, Weblium.

Платежные сервисы да банки: Checkbox, AI FINTECH, Trustee, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, RozetkaPay, Nova Digital.

Бухгалтерский учет: Дебет Плюс , Self-ERP, IT-Enterprise.

POS- системы: Poster, PC-Service.

Госсектор: Действие .City, Действие , ИНФОТЕХ , КП ГИОЦ .

Ассоциации: IT Ukraine, Diia.City United.

Другое: Lionwood.software, eSputnik, 23merch, GigaCloud, InBoost, AB InBev Efes, YouControl.

Напомним, в начале лета Google выбрал первые украинские стартапы, которые получат по $100 тысяч. Общий размер грантового фонда программы составляет $10 млн.