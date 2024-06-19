Як правильно обирати українське програмне забезпечення - огляд шоуруму Своє.ІТ 2024

В середині червня українці мали можливість протестувати більше 80 програм від наших компаній-розробників на столичному шоурумі Своє.IT 2024. Цей захід, який організував хмарний оператор GigaCloud, проходить вже вдруге. Мета події важлива – популярізація українського ПЗ серед широкого кола користувачів та розкриття його потенціалу та користі для держави та бізнесу. Все це допоможе нашій країні назавжди відмовитися від російського софту.

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Саме тому шоурум Своє.IT 2024 у "Мистецькому арсеналі" відвідали понад 2000 людей. Гості могли протестувати функціонал більше ніж 80 CRM та ERP-cистем, програм з документообігу, бухобліку, ПЗ для кол-центрів, розробок вебсайтів та застосунків, платіжних сервісів, POS-систем, програмного забезпечення для держсектору EDTech рішень тощо.

За потреби відвідувачі мали можливість проконсультуватися щодо впровадження українського софту. Такий підхід дозволяє зрозуміти, чи зможе те чи інше програмне забезпечення закрити конкретні бізнес-задачі.

Також українці могли послухати виступи про автоматизацію, дізнатися про тренди в розробці програм та зрозуміти, які загрози приховують в собі російські продукти.

Чи реально в Україні відмовитися від російського софту

На панельних дискусіях шоуруму Своє.IT 2024 учасники ІТ-ринку, експерти та чиновники обговорювали шляхи заміни російського софту українськими програмами. Щоб цей процес йшов швидко та ефективно, потрібно створювати відповідну законодавчу бачу, забезпечити інформаційну підтримку, популяризувати софт серед бізнесу, розвивати нашу ІТ-екосистему, допомагати національному продукту виходити на міжнародні ринки тощо.

Понад 2000 українців протестували український софт. Джерело: шоурум Своє.ІТ 2024

"Десятиліттями ракова пухлина російського ПЗ потрапляла в комп'ютери українських споживачів. Позбутися її - відповідальність не лише влади, а й бізнесу та громадських організацій. Для цього потрібно забезпечити в Україні хороші умови для розробників", - вважає виконавча директорка IT Ukraine Association Марія Шевчук.

Але щоб український продукт став стандартом у операційних процесах наших компаній, підприємці мають прийняти важливе рішення – відмовитися від російського софту. Якщо попит від бізнесу на національне ПЗ стане масовим, розробники зможуть адаптувати свої програми під потреби компаній.

"Бізнес віддає перевагу старим класичним програмам, бо перехід на щось сучасне потребує часу і звички. Проблемою також є відсутність програм, які адаптовані під зрілість і специфіку певних компаній. Розробникам потрібно розуміти запит та формувати відповідно власні організовані запити на фінансування їхніх проєктів. Якісний GR, чесність та взаємодовіра бізнесу й влади є запорукою успіху", - впевнений Олександр Палазов, директор департаменту регуляторної політики та підприємництва Міністерства економіки України​.

Які учасники пропонували потестити український софт

На шоурумі Своє.ІТ 2024 компанії представили свої продукти у таких категоріях:

CRM та ERP: Smart IT, B-Fin, TG Consulting, ITFin, ToDo, BJet, Creatio, CRMiUM, NetHunt CRM, SalesDrive, LBS Cloud, Self-ERP, Uspacy.

Телекомунікації та ПЗ для кол-центрів: Webitel, IPTel, Stream Telecom, UniTalk, VoIPTime, NovaIT, Smiddle, Global Bilgi, GigaTrans.

Документообіг: ІнфоПлюс, Almexoft, Inbase, Вчасно, Linkos Group.

Розробка вебсайтів та застосунків: SOFTPRO, NOTAI, Shop-Express, Weblium.

Платіжні сервіси та банки: Checkbox, AI FINTECH, Trustee, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, RozetkaPay, Nova Digital.

Бухгалтерський облік: Дебет Плюс, Self-ERP, IT-Enterprise.

POS-системи: Poster, PC-Service.

Держсектор: Дія.City, Дія, ІНФОТЕХ, КП ГІОЦ.

Асоціації: IT Ukraine, Diia.City United.

Інше: Lionwood.software, eSputnik, 23merch, GigaCloud, InBoost, AB InBev Efes, YouControl.

Нагадаємо, на початку літа Google обрав перші українські стартапи, які отримають по $100 тисяч. Загальний розмір грантового фонду програми складає $10 млн.